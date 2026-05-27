Власти Саратовской области определили границы 125 охотничьих угодий

В Саратовской области ускорили постановку охотничьих угодий на кадастровый учёт.

Министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов сообщил о промежуточных итогах работы по кадастровому учёту. По его словам, за три месяца с начала года (с 10 февраля) ведомство поставило на учёт 125 из 260 запланированных угодий.

Работа началась после выделения правительством средств в прошлом году. Как отметил глава ведомства, актуальные границы необходимы для исключения непригодных земель и точных расчётов объёмов добычи животных, что также важно и для самих охотников.

Ольга Сергеева