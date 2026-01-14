В Соцфонде РФ назвали возраст самого молодого пенсионера «по старости» в Саратовской области

Самым молодым саратовским пенсионером «по старости» стал 31-летний мужчина.

По данным регионального отделения Социального фонда, саратовец получил право на выплаты, отработав необходимый стаж пилотом гражданской авиации.

В целом по области насчитывается 16 человек младше 40 лет, получающих страховую пенсию по возрасту. Примечательно, что в этой группе преобладают мужчины — 15 человек, тогда как женщин всего одна.

Напомним, с января 2026 года в России действует очередная индексация страховых пенсий, размер которой составил 7,6%.

Ольга Сергеева