Алексей Антонов рассказал о защите заводской земли от застройки

В Саратовской области формируют поправки в законодательство, призванные сохранить потенциал промышленных территорий региона. О главных целях проектируемых изменений рассказал Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов по итогам прошедшего 2 сентября заседания рабочей группы с участием представителей министерств, ведомств, а также экспертов СГЮА, принимающих участие в разработке инициативы.

Антонов напомнил о печальных примерах, когда на заводской земле, ценной своими подведенными коммуникациями и инфраструктурой, вырастали коммерческие и жилые массивы:

«Для коммерсантов такие готовые площадки, особенно в крупнейших городах – Саратове, Энгельсе, Балаково – представляют большой интерес. Но с точки зрения всей области – это потеря стратегических мощностей. На заседании рабочей группы заострил внимание на основных целях. Первая – сохранить промышленную землю для реальных инвесторов, которые будут заниматься производством и создавать рабочие места. Вторая – не отпугнуть при этом бизнес. Если предприниматель переносит завод на другую площадку, расширяет производство за чертой города, а освободившуюся территорию требуется переосмыслить – должна быть и такая возможность».

Как отметил спикер, законодатели рассматривают возможность введения в градостроительных регламентах дополнительных барьеров против неоправданной смены видов разрешенного использования земли.

«Позиция депутатского корпуса твердая – дополнительная законодательная норма необходима, и мы обязаны ее принять», – резюмировал Алексей Антонов.