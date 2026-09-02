Панков предложил закрыть недобросовестным застройщикам лазейки в законе

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» отметил необходимость навести порядок в сфере крупного бизнеса и строительства жилья.

«Развитие или крохи для области? Продолжая тему «Хлебного места», отмечу важный момент. Речь идёт о влиянии различных схематозов на инвестиционную привлекательность области. Серые схемы отпугивают добросовестных инвесторов. Будем откровенны, это тормозит развитие области.

Зачем строители скупают предприятия в черте городов? Причем не по своему профилю. Люди опасаются — чтобы их закрыть, а землю перепрофилировать и застроить жильём. Так бизнес не будет развиваться. Будет богатеть определённый застройщик.

Считаю, областной Думе нужно законодательно запретить перепрофилировать земельные участки минимум на 5 лет. И пересмотреть градостроительные нормы. Формально нельзя строить жилье без социальной инфраструктуры. Но изобретательность недобросовестных застройщиков удивляет. Пока депутаты облдумы допишут законопроект или поправку, застройщики уже находят лазейки. И уже половину квартир в недостроенных домах продают.

Необходимо навести порядок в сфере крупного бизнеса и строительства жилья. Чтобы создать условия для развития, создания достойных рабочих мест и работы порядочных предпринимателей», — подчеркнул Николай Панков.