Миссия, стратегия, план: в Саратовской области стартует новый этап «В ЭКОпуть!»

В Саратовской области эксперты и волонтёры соберутся за круглым столом, чтобы дать старт новому этапу проекта «В ЭКОпуть!»

14 сентября на полевой базе Саратовского областного отделения ВОО «Русское географическое общество» в Экологическом центре «Андреевская застава» пройдёт Круглый стол «От полевых исследований к заповедному статусу». Мероприятие состоится в рамках форсайт-сессии проекта «В ЭКОпуть!».

Участниками встречи станут команда проекта, волонтёры, преподаватели географического факультета СГУ, представители Национальной родительской ассоциации и фонда «Родительская лига», сотрудники экологической станции «Андреевская застава», члены Молодёжного правительства и Общественной палаты региона, а также активисты Саратовского отделения ВООП и других профильных организаций.

Ключевая задача круглого стола — синхронизировать видение развития проекта среди всех сторон. Участникам предстоит утвердить миссию, определить стратегические направления работы и разработать детальный календарный план на период с сентября 2026 по июль 2027 года.

Организаторы подчёркивают: мероприятие станет важным шагом в формировании долгосрочной стратегии проекта и укрепит взаимодействие между общественными институтами и ведомствами в деле охраны природы.

Важным партнёром проекта выступает Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области. Ведомство оказывает проекту организационную и экспертную поддержку, помогая синхронизировать общественные инициативы с региональной природоохранной политикой.

Все мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который с 2025 года реализуется по решению президента России Владимира Путина. Нацпроект направлен на сохранение уникальной флоры и фауны, развитие системы особо охраняемых природных территорий и экологическое просвещение граждан.

Ольга Сергеева