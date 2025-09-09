Алексей Антонов: Рассмотрим меры поддержки семей с детьми региона

От
Новости Саратова
-
0
ТГ-канал А.Антонова

Завтра, 10 сентября, состоится очередное заседание Саратовской областной Думы.

Готовимся рассмотреть внесенный губернатором области законопроект об увеличении до 150 тысяч рублей максимального размера компенсационной выплаты на газификацию. Ею смогут воспользоваться льготные категории граждан, в том числе многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий и люди с инвалидностью.

Ещё один проект закона касается корректировки дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на бензин, дизель и моторные масла. От этого зависит наполнение местных дорожных фондов, а соответственно, будущий ремонт и содержание муниципальных дорог.

Установление ставки налога на игорный бизнес в размере 10 млн рублей за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы вызвано необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Центральной темой станет «Правительственный час», на котором рассмотрим меры поддержки семей с детьми в Саратовской области и их влияние на демографическую ситуацию в регионе.