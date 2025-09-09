Молодежь Саратова выступила против блогеров-иноагентов

Сегодня в парке Ленинского района проходит митинг-концерт, который собрал сотни неравнодушных жителей района выступающих за строительство школы в данном районе.

Мария Габова считает, что некоторых людей сознательно вводят в заблуждения и провоцируют блогеры находящиеся под иностранным влиянием.



«Новая школа необходима в районе, где так много живет молодых семей. Люди, которые выступают против строительства школы введены в заблуждения, так называемыми блогерами. Из СМИ и соцсетей мы теперь знаем, что эти блогеры обучались в иностранных центрах и фондах. Они действуют в интересах иностранных государств, не дружественных, для которых любая дестабилизация в нашей стране на руку. Сразу понятно, что действуют они по методичкам иноагентов.



Обращаюсь к жителям, не доверяйте таким блогерам, это провокации!», — подчеркнул активистка Молодой Гвардии Единой России Мария Габова.