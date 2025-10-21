Алексей Антонов: Рассмотрим поправки в закон о местном самоуправлении

Очередное, 64-е, заседание Саратовской областной Думы состоится завтра, 22 октября.

Предстоит рассмотреть проект поправок в региональное законодательство о местном самоуправлении. Изменения касаются 58 законов.

Также на повестке инициированный губернатором области законопроект о единовременных пособиях семьям при рождении двойни, тройни и более детей. Это важное предложение, касающееся демографической политики, поддержки многодетных семей.

Рассмотрим изменения в составах комиссий Думы, Молодежного парламента.

В рамках правительственного часа заслушаем доклады о работе молодёжных и детских общественных объединений. Молодежь – это наше будущее. Обсудим, как усилить, в том числе, патриотическую работу с подрастающим поколением.