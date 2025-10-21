В Саратовской области предложили стимулировать работодателей к трудоустройству ветеранов СВО

Сегодня, 21 октября, на площадке Саратовской областной Думы депутаты, представители Правительства области и общественности обсудили совместно с работодателями вопросы трудоустройства ветеранов специальной военной операции.

Председатель областной Думы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») подчеркнул необходимость взаимодействия между работодателями и органами власти для определения реальных потребностей рынка труда.

Он также призвал бизнес-объединения активно участвовать в трудоустройстве ветеранов: проводить встречи с работодателями, привлекать профильные ведомства и обеспечивать обратную связь.

По словам замминистра труда и социальной защиты области – председателя комитета по труду и занятости населения Натальи Михайловой, в кадровых центрах за каждым из ветеранов СВО закрепляется куратор, который помогает в вопросах профориентации, профобучения, социальной адаптации и трудоустройства. Предлагаются различные меры поддержки работодателям, включая возмещение части затрат на оплату труда, стимулирующие выплаты наставникам и компенсацию расходов на оборудование рабочих мест для инвалидов в размере до 100 тысяч рублей.

Представители промышленных предприятий региона – АО «Сигнал» им А. И. Глухарева, НПП «Алмаз» и Саратовского завода дизельной аппаратуры – проинформировали о вакансиях.

Одной из возможных проблем было названо отсутствие у соискателей базового технического образования, однако, по словам замминистра образования Михаила Попова, для них предусмотрены преференции при поступлении в учебные заведения. Служба занятости также предлагает бесплатное повышение квалификации по рабочим специальностям.

Представитель Совета регионального отделения «Опоры России» Роман Репин проинформировал о возможностях для реализации бывших участников СВО в сфере малого и среднего предпринимательства, включая направления найма, работу по совместительству или в удаленном формате, а также развитие собственного дела.

Дополнительные меры поддержки работодателям, трудоустраивающим ветеранов специальной военной операции, предложил на законодательном уровне проработать зампред Саратовской областной Думы Сергей Овсянников (фракция «Единая Россия»). Его однопартиец Сергей Гладков подчеркнул, что тема поддержки участников специальной военной операции также поднималась на встрече губернатора области Романа Бусаргина с представителями фракций.

«Лично обращался с вопросом о возможности предоставления на региональном уровне грантовой поддержки бизнес-инициатив для участников СВО, — рассказал депутат. — Нужно также проработать тему преференций для работодателей, чтобы им было выгодно принимать ветеранов на работу. Если для бизнеса создать такое «окно возможностей», ключевой фигурой которого будет участник СВО, работодатели сами найдут его и приведут к себе».

В свою очередь Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») выступила с идеей формирования актуального перечня вакансий и программ обучения для ветеранов СВО.

Член Общественного совета при областной Думе Владимир Незнамов заявил о необходимости индивидуального сопровождения ветеранов с помощью координирующих организаций.

«Очень важно, чтобы каждый, кто возвращается из зоны боевых действий, понимал, что он востребован в мирной жизни не меньше, чем на линии соприкосновения. Наша задача – наладить эффективное взаимодействие между всеми участниками системы, чтобы было четкое понимание, какой запрос в специалистах есть, и какие варианты для получения профессии и трудоустройства мы можем предложить», – подчеркнул председатель комитета по делам ветеранов Александр Янклович (фракция «Единая Россия»).