Гниющая в пруду рыба угрожает экологической катастрофой целому саратовскому поселку

За лето пруд превращается в вонючее болото.

На заседании комитета городской думы депутат Александр Гришанцов от партии «Коммунисты России» обратил внимание коллег на тяжелую экологическую обстановку в Александровском пруду, находящемся в Гагаринском районе Саратова.

Парламентарий настаивал на формировании специальной комиссии для анализа химических показателей воды, подчеркнув, что проблема приобрела критический характер.

По словам Гришанцова, летом водоем переживает настоящую катастрофу: вода сильно прогревается, что приводит к гниению рыбы и распространению зловония. Жители окрестных домов, использовавшие пруд для полива, теперь вынуждены искать другие источники. Депутат выразил серьезную озабоченность по поводу поселка Газовиков, снабжающегося из этого водоема, заявив о рисках распространения опасных заболеваний.

Кроме того, политик адресовал исполняющему обязанности заместителя главы города по строительству Эдуарду Нарыжному требование о безотлагательных мерах: очистке акватории и извлечении рыболовных сетей, которые, по мнению депутата, способствуют мора рыбы.

Сложившаяся ситуация диктует необходимость немедленного вмешательства со стороны администрации и профильных служб для стабилизации состояния пруда и обеспечения безопасности населения.

Ольга Сергеева