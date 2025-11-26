Экс-чиновник подарил Саратову землю и три дома в центре города

Бывший глава администрации Энгельсского района Дмитрий Плеханов безвозмездно передал в муниципальную собственность Саратова три жилых дома с земельными участками, расположенные в районе Славянской площади.

Соответствующее заявление распространил председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов.

Данный шаг позволит существенно сократить бюджетные расходы в рамках продолжающихся работ по благоустройству территории. Власти планируют продолжить развитие инфраструктуры вдоль улиц Большая Горная и Соколовая, для чего требуется расселение частного сектора. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете на 2025 год.

По словам самого Плеханова, приобретшего недвижимость более десяти лет назад, его поступок является осознанным вкладом в развитие города. «Раз в этом городе зарабатываешь деньги, надо и городу помогать», — пояснил экс-чиновник изданию «СаринФорм».

Напомним, что ранее на этом участке уже был расселен частный сектор и проведено расширение дорог по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Плеханов занимал руководящую должность в Энгельсском районе с 2022 по 2024 год, после чего офииально вновь вернулся в бизнес.

Ольга Сергеева