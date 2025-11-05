Саратовский губернатор освободил Вячеслава Голубева от должности в правительстве

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об освобождении Вячеслава Голубева от должности начальника управления специальных программ регионального правительства.

Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой правительства интернет-изданию «Новости Саратова», отставка произошла по собственному желанию чиновника со 2 ноября.

Напомним, управление специальных программ отвечает за обеспечение полномочий губернатора в сфере мобилизационной подготовки, мобилизации и защиты государственной тайны на территории Саратовской области.

О назначении исполняющего обязанности руководителя данного ведомства пока официально не сообщалось.

Наталья Мерайеф