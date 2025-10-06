«Единая Россия» в Саратовской области собрала груз для гуманитарного конвоя в зону СВО

«Единая Россия» в Саратовской области вновь сформировала груз для гуманитарного конвоя в зону СВО.

—Все необходимое по заявкам бойцов отправляется в именные подразделения Саратовской области и части, где проходят службу саратовские герои.

Груз собран первичками регионального отделения «Единой России». Спасибо огромное всем соратникам. И конечно же нашим женщинам (без них никуда)! Благодарность Союзу женщин России в Саратовской области и активисткам партпроектов «Женское движение Единой России» и «Крепкая семья».

Традиционно ребятам направили письма школьников с пожеланиями скорейшей Победы и возвращения домой, — сообщил депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков.