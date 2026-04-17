Суд подтвердил позицию властей Саратова по развитию микрорайона «Авиатор»

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность позиции властей Саратова в вопросе комплексного развития микрорайона «Авиатор».

Решение суда открывает возможность для дальнейшей реализации проекта по строительству новой дороги, которая необходима жителям густонаселённого микрорайона.

Важно, что на протяжении всего этого процесса интересы жителей «Авиатора» последовательно отстаивали городская администрация, министерство строительства и профильные структуры. Существенную поддержку жителям оказывали также общественность и депутаты. В том числе жители микрорайона обращались к депутату Государственной Думы Николаю Панкову, который публично подчёркивал, что в плотно застроенном «Авиаторе» новых высотных домов быть не должно, а территория должна и дальше развиваться комплексно, с учётом интересов людей. По его словам, строительство новой дороги для густонаселённого микрорайона просто необходимо.

Речь идёт о земельных участках, которые собственник планировал использовать под строительство. Однако министерство строительства, городская администрация и профильные ведомства настаивали на ином решении — территория требуется для размещения автомобильной дороги, которая улучшит транспортную доступность микрорайона, разгрузит существующую улично-дорожную сеть и создаст условия для расширения маршрутов общественного транспорта.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Саратова по благоустройству и развитию городской территории Артём Прохоров, ранее министерством жилищно-коммунального хозяйства были подготовлены предложения о внесении изменений в проект планировки территории для последующего изъятия участков под строительство дороги. Правообладатели земли оспорили эти действия в суде, однако по одному из споров уже вынесено решение в пользу министерства. Это позволяет приблизиться к утверждению проекта планировки территории и получить законные основания для проектирования и строительства новых автомобильных дорог.

По словам главного архитектора Саратовской области Анастасии Пузановой, линейный объект станет продолжением улицы Кровохижина в границах микрорайона «Авиатор». Именно о такой дороге неоднократно просили местные жители, поскольку внутри микрорайона сложилась стеснённая дорожная сеть, а выезд остаётся затруднённым. Реализация проекта должна существенно улучшить дорожную ситуацию.

Новая дорога станет частью масштабной программы развития «Авиатора». Сегодня в микрорайоне, где проживают около 12 тысяч человек, уже работает современная школа, строится ещё одна — на 1500 мест, открыта поликлиника на 500 посещений. Развитие дорожной инфраструктуры рассматривается как следующий необходимый этап формирования полноценной и комфортной городской среды.

Проектом предусмотрена магистраль районного значения. Ширина дороги на разных участках составит порядка 35 метров и более в пределах красных линий — территории общего пользования. При этом власти подчёркивают, что дальнейшее развитие микрорайона будет вестись с учётом мнения жителей, в том числе по вопросам озеленения и благоустройства. Вдоль будущей дороги планируется высадка деревьев и кустарников, а также создание скверов.

Отдельное внимание власти обращают на ситуацию с продажей жилья в домах, строительство которых на спорных участках не предусмотрено. Жителей предостерегают от покупки квартир в объектах, которые фактически не смогут быть реализованы, поскольку согласно утверждённым градостроительным решениям данная территория предназначена под развитие дорожной сети. В администрации подчёркивают, что любые попытки предлагать такое жильё гражданам могут вводить людей в заблуждение и иметь признаки мошеннических схем. В этой связи покупателям рекомендуется максимально тщательно проверять статус земельных участков и всю разрешительную документацию.

Работа по развитию микрорайона «Авиатор» будет продолжена с учётом интересов местных жителей. Органы власти, общественники и депутаты и дальше будут стоять на защите жителей микрорайона, добиваясь того, чтобы его развитие шло в интересах людей, а не в ущерб их правам и качеству жизни.