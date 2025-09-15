Алексей Антонов: выборы в Думу состоялись

Жители Саратовской области сделали выбор в пользу тех, кому доверяют. Хочу поблагодарить каждого, кто пришёл на избирательные участки, проявил истинную гражданскую позицию.

К сожалению, не обошлось без инцидентов. Как стало известно, на одном из участков член комиссии КПРФ позволил себе поднять руку на женщину, председателя участковой избирательной комиссии. Это неприемлемо. Случившемуся будет дана правовая оценка, но с точки зрения морали — это позорное поведение, недостойное мужчины. С политической же точки зрения – это прямая попытка дискредитировать сами выборы, очернить избирательный процесс. И конечно, безобразное поведение представителя КПРФ бросает тень на репутацию самой партии.

Главное — выборы состоялись. Они прошли легитимно и открыто. В Саратовской областной Думе приступят к работе три новых депутата, которые, уверен, будут активно отстаивать интересы избирателей.