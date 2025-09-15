В Саратовской области пройдет региональный субботник

В эту субботу, 20 сентября, на территории региона пройдет общеобластной субботник.

Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин в ходе постоянно действующего совещания, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона сообщил, что с 18 сентября в Саратовской области будет объявлен традиционный месячник по благоустройству. В рамках него состоится массовый общеобластной субботник на территории каждого муниципалитета.

«В начале осени мы всегда проводим большой комплекс работ по благоустройству. Этот год не стал исключением. Будет правильным начать с проведения субботника, обязательно примем в нем участие с руководителями всех структурных подразделений правительства», — отметил губернатор.

Подготовила Ольга Сергеева