Алексей Кривега — о кино, силе духа и новом фильме в эфире «Комсомолки»

Ведущий актёр Саратовского ТЮЗа, хореограф и режиссёр Алексей Кривега стал гостем программы «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда в Саратове».

В свежем подкасте артист рассказал о пути из актёра в режиссёры и о предстоящем полном метре, съёмки которого стартуют осенью.

Особое внимание в интервью было уделено фильму «20 тонн» — лауреату международных фестивалей. Картина основана на реальной истории участника СВО Евгения Иванова, который, лишившись ног, ради спасения товарищей сдвинул локомотив весом 20 тонн. «Этот фильм про восхищение силой человеческого духа», — отметил режиссёр. В конце июля премьера состоялась на платформе Okko.

Кривега также вспомнил предыдущие работы — «Олений остров» и «Дар», подчеркнув, что стремится показывать героев в момент нравственного выбора. Сюжет нового полнометражного фильма пока держится в секрете, но проект будет реализован при поддержке местных кинематографистов.

Запись эфира доступна в группе радиостанции ВКонтакте.

Ольга Сергеева