Единственным выжившим в ДТП под Саратовом с 7 погибшими оказался спавший в машине мужчина

Единственный выживший в страшной аварии под Дергачами готовится к выписке.

44-летний Константин Кузнецов, единственный выживший в лобовом столкновении на трассе в Дергачевском районе 20 июня, готовится к выписке из областной клинической больницы. В той аварии погибли семь человек.

Константин спал на заднем сиденье Hyundai, когда уставший водитель не справился с управлением и вылетел на встречку. Удар был такой силы, что мужчину вырезали из искореженного авто. В машине также ехала такса водителя — собака выжила, её забрала супруга Константина.

Больше 50 дней мужчина боролся за жизнь. Сначала его доставили в Ершовскую больницу с травматическим шоком, тяжёлой травмой печени, переломами рёбер и плеча. Врачи остановили кровотечение, ушили печень, удалили жёлчный пузырь.

После стабилизации пациента перевезли в реанимацию областной больницы в Саратове. Он не мог дышать самостоятельно, пришлось подключать к ИВЛ и устанавливать трахеостому. Хирурги провели ревизию брюшной полости, устранили подтекание жёлчи. В итоге дыхание и подвижность плеча удалось восстановить.

Сейчас Константин переведён в хирургическое отделение и готовится к возвращению в Липецк.

Ольга Сергеева