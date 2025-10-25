Алкоголь в розницу: депутаты в Саратове высказались за новые запреты для торговли

Парламентарии Саратовской областной Думы выступили с инициативой усилить надзор за реализацией алкогольной продукции в розницу.

По мнению депутатов, существующие правовые нормы не позволяют в полной мере купировать рост числа правонарушений в этой сфере.

В частности, депутат Дмитрий Лыгин акцентировал внимание на сложной обстановке в Заводском районе, где один из алкогольных магазинов на Пензенской улице стал местом притяжения для маргинальных граждан. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению условий жизни в микрорайоне: учащаются случаи шумного поведения в ночное время, территория загрязняется мусором, а также возрастает риск возникновения бытовых конфликтов.

Сообщается, что группа депутатов во главе с Игорем Ивановым готовит пакет поправок в законодательство. Сам Иванов инициировал проведение прокурорской проверки в отношении ряда торговых точек Заводского района, где, по полученной информации, неоднократно осуществлялась продажа алкоголя в неположенные часы.

Председатель думы Алексей Антонов, комментируя ситуацию, указал на важность соблюдения баланса. С одной стороны, необходимо защитить права граждан, с другой — избежать избыточного давления на бизнес, которое может спровоцировать уход рынка в «тень». Он подчеркнул, что первоочередной мерой должно стать предупреждение предпринимателей, и только в случае их бездействия региональный парламент рассмотрит более жесткие санкции.

Ольга Сергеева