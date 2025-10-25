Володин: путепровод в Дубках начнут строить в 2026 году

Найдены средства и принято решение для строительства путепровода в Дубках Гагаринского района Саратова.

Напомним, жители поселка обращались к Вячеславу Володину с проблемой постоянных многокилометровых пробок из-за частого закрытия ж/д переезда рядом с аэропортом «Гагарин» в Дубках.

Планируется, что за 2026-й и 2027-й годы путепровод в сторону воздушной гавани будет построен. Об этом рассказал спикер Госдумы во время рабочей поездки по региону, — сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Наталья Мерайеф