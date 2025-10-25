Саратовское предприятие повысило свою эффективность работы по федпроекту

В рамках федерального проекта «Производительность труда» саратовское АО «Резинотехника» совместно с Региональным центром компетенций модернизирует участок по выпуску сальников из фтористой резины.

На производстве внедряются инструменты бережливого производства. Например, с помощью диаграммы «спагетти» удалось оптимизировать логистику сырья и перемещения персонала. Для анализа этапов резиноподготовки и вулканизации применяется производственный анализ, который помогает оперативно выявлять и устранять потери.

Также на предприятии внедряется «матрица компетенций» для планирования развития и аттестации сотрудников, а работа участков визуализируется через инфоцентры для повышения эффективности управления.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и реализуется до 2030 года.

Ольга Сергеева