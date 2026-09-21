Аналитики: Саратовская область заметно улучшила позиции в зарплатном рейтинге

Саратовская область поднялась в общероссийском рейтинге регионов по уровню зарплат.

С 60-й строчки годом ранее регион поднялся на 48-е место.

Рейтинг РИА Новости составлен на основе соотношения медианной зарплаты и фиксированного набора товаров и услуг. Аналитики использовали официальную статистику Росстата за апрель — июнь 2026 года. Ключевым показателем стало то, насколько зарплата покрывает базовые расходы населения.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Магаданская область и Чукотский АО, где медианная зарплата превышает стоимость набора более чем в 4 раза. В нижней части списка — регионы, где соотношение не достигает и 1,8 раза; самые низкие показатели зафиксированы в Чечне и Ингушетии.

В Саратовской области чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года составила 54 272 рубля — это на 6 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Показатель превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 2,38 раза (в среднем по России — в 2,7 раза).

Ольга Сергеева