Врачи «Поезда здоровья» консультировали жителей Маркса

Терапевты и узкие специалисты «Поезда здоровья» консультировали жителей города Маркса Саратовской области.

В акции приняли участие специалисты Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, проводившие экспресс-обследование жителей, узкие специалисты Саратовской городской межрайонной поликлиники № 1 и Марксовской районной больницы.

Как сообщили в региональном минздраве, все желающие, включая жителей окрестных населенных пунктов, смогли посетить диагностический комплекс и пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Прием проводили кардиолог, гастроэнтеролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, терапевт.

По результатам исследований и консультаций узких специалистов были даны рекомендации по дальнейшему лечению.

«Сегодня передвижную поликлинику смогли посетить 104 жителя Марксовского района. При выявлении отклонений в состоянии здоровья, а также при необходимости углублённой диагностики имеющихся проблем со здоровьем, пациенты направлялись на дополнительные обследования в лечебные учреждения региона. Некоторые получили направление на плановую госпитализацию в профильные стационары. Необходимая информация по профилактике заболеваний и сохранению здоровья была предложена жителям города в виде красочных буклетов», — поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Специалисты «Поезда здоровья» в этом году уже побывали в Аткарске, Новоузенске, поселке Горном. Работа врачей будет продолжена, — отметили в ведомстве.