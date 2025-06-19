Андрей Еремин: Медуниверситет открывает двери абитуриентам

Уже завтра приемная комиссия нашего университета откроет свои двери для абитуриентов.

Мы готовы проконсультировать каждого и принять документы на специальности, особенно востребованные в современном мире. Помимо традиционных направлений подготовки — лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация — в нашем университете открыты новые, технологичные, инженерные специальности — биотехнология, биоинженерия и биоинформатика.

Эти профессии уже сложно называть профессиями будущего, это — настоящее современной медицины, инновационной, информационной, ориентированной на профилактику и технологии здоровьясбережения, на реализацию национальных проектов и разработку продуктов здорового долголетия.

Нельзя не согласиться, что медицина была и остается одной из самых популярных профессией. И что особенно ценно — одной из самых нужных обществу, региону, стране. И поэтому, количество целевых мест увеличено почти двое.

В этом году приказом министерства здравоохранения России нам утверждено чуть более 900 бюджетные мест — 626 из них — целевые (с абсолютным преобладаем целевиков Саратовской области). Напомню, что заявка на целевое обучение подается на платформе «Работа России». И вас, будущие целевики, уже ждут и поддерживают работодатели, больницы и поликлиники области.