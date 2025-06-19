Русалий пруд на Кумысной поляне превратился в большую лужу

Заброшенный пруд на Кумысной поляне вызывает тревогу у саратовцев.

Жители Саратова бьют тревогу по поводу состояния некогда живописного Русальего пруда на Кумысной поляне. Как показали опубликованные 17 июня фотографии, водоём практически полностью зарос тиной и превратился в мелкую лужу с торчащими корягами.

Местный житель Алексей Булгаков, разместивший снимки в группе «Кумыска онлайн», отметил значительное обмеление пруда. Архивные фото 2022 года демонстрируют, что всего два года назад водоём выглядел совершенно иначе — был чище и полноводнее.

Старые посетители вспоминают, что в прошлом здесь даже купались, однако уже три года назад глубина пруда не превышала колена. Экологическая ситуация вызывает опасения у горожан, считавших это место одним из самых красивых в лесопарковой зоне.