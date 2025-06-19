Более 1000 участников объединил Саратовский юридический форум

Сегодня, 19 июня, в Саратовской государственной юридической академии и на других профильных площадках в очно-дистанционном формате стартовала основная программная часть 4.1 Саратовского юридического форума «Современная правовая система России: наследие Победы и взгляд в будущее», который является одним из авторитетных профильных для юридического сообщества событий наряду с петербургским, московским, европейско-азиатским, пермским и другими форумами.

Его главным организатором традиционно выступает СГЮА при поддержке Минобрнауки России, Минюста России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, Первого кассационного суда общей юрисдикции, ОАО «РЖД», правительства Саратовской области, Саратовской областной думы, Саратовского областного суда, Ассоциации юридического образования (АЮРО), Ассоциации юристов России (АЮР), Российского общества «Знание» (РОЗ), вузов региона и других.

Напомним, что в рамках программы форума ранее уже прошли сателлитные и культурно-спортивные мероприятия, такие, как выездное заседание Научно-консультативных советов при Первом кассационном суде общей юрисдикции и Арбитражном суде Поволжского округа, круглый стол прокурорских работников «Поддержание государственного обвинения в судах: от исторических основ к современным проблемам теории и практики», Девятая биеннале «Мир человека: нормативное измерение – 9. Anormal: pro et contra» и площадка «Язык и культура в праве», а также спортивный забег, посвященный 80-летию Победы, просветительская лекция РОЗ «Родина помнит своих героев. Ключевые личности Великой Отечественной войны», а также показ документального фильма «Альма-матер: путь к Великой Победе» в летнем кинотеатре на набережной, который подготовила команда студенческого медиацентра СГЮА.

В торжественном открытии форума приняли участие первый заместитель министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников, директор департамента кадровой политики министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Свистунов, директор департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста России Владимир Лукьянов, вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Михаил Орлов, ректор СГЮА Екатерина Ильгова, председатель Верховного Суда Республики Абхазия Саида Бутба, федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, руководитель управления Минюста России по Саратовской области Павел Мельник, начальник Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев, первый заместитель исполнительного директора – руководитель аппарата АЮР Арина Мурашкина, председатель Ассоциации СЮИ-СГАП-СГЮА Александр Козлов, а также многочисленные ученые, практики и молодые исследователи из России и стран ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Абхазии, Индии, КНР, ОАЭ и Катара.

Первый заместитель министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук зачитал приветствие от министра юстиции РФ Константина Чуйченко, который отметил, что юридическая наука и практика играют ключевую роль в поддержании целостности правого пространства, формировании доверия к государству, а также в создании условий для устойчивого развития экономики и общества. Также он обратил особое внимание на важность и актуальность тематики форума: «Обращение к наследию Великой Победы – это не только знак уважения исторической памяти, но и напоминание о фундаментальных правовых принципах – справедливости, законности, ответственности. Сегодня мир сталкивается с технологическими, социальными и геополитическими вызовами.

В этих условиях, особенно в период проведения специальной военной операции, возрастает роль устойчивых правовых институтов, способных не только обеспечивать стабильность и защиту прав граждан, но и служить опорой для консолидации общества и укрепления государственного суверенитета».

Также в адрес участников, гостей и организаторов поступили приветственные адреса от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина, губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

«Саратовский юридический форум за годы его проведения стал заметным событием для профессионального юридического сообщества нашей страны и зарубежных коллег. В чем его значимость? Это и историческая преемственность в продолжении традиций юридического образования и науки, заложенных в Саратове в начале прошлого века, это профессиональная консолидация и объединение ведущих ученых и практиков, преподавателей и студентов, которые обмениваются опытом, это, безусловно, научно-практическое содержание – на форуме обсуждаются наиболее острые вопросы современного законодательства и правоприменения, что способствует развитию правовой теории и практики, а также совершенствованию законодательной базы. Для наших студентов и молодых ученых– это возможность познакомиться с ведущими специалистами юридической сферы, узнать о последних тенденциях в праве и получить практические знания от признанных экспертов.

Отдельно следует отметить, что в рамках многочисленных площадок обсуждаются современные технологии в юриспруденции, что особенно актуально в эпоху цифровизации права и появления новых правовых институтов. И, конечно, что очень важно – форум привлекает внимание зарубежных специалистов, способствуя развитию международного правового диалога, укреплению межрегиональных и межгосударственных связей в юридической сфере», – отметила Екатерина Ильгова.

За два дня работы форум в очно-дистанционном формате соберет на отраслевых площадках свыше 1000 участников из 55 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств – представителей известных отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.

Они обсудят роль исторической науки в противодействии фальсификации итогов Второй Мировой войны, идентичность российского судопроизводства, юридические аспекты обеспечения безопасности на транспорте, эволюцию российского цивилистического процесса, социально-трудовые права работников, транспарентность и цифровизацию уголовного судопроизводства, единое научно-технологическое пространство Союзного государства России и Беларуси, развитие финансового права в контуре евразийского партнерства, правовое и организационное обеспечение цифровых инноваций в экономике данных, правовое и этическое регулирование в медицине и здравоохранении и другие темы.

Кроме того, в рамках программы прошла торжественная церемония возложения цветов к Доске памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла СЮИ-СГАП-СГЮА, которые в разные годы работали в стенах вуза. В ней приняли участие представители руководства академии, профессорско-преподавательского состава, студенты, выпускники и почетные гости. Также при поддержке Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА к ее юбилею в академии состоялось открытие тематической аудитории, посвященной первому и единственному президенту ассоциации генерал-лейтенанту внутренней службы, заслуженному юристу России Игорю Астапкину.

Стоит отметить, что на площадках правительства области и регионального заксобрания также пройдут секции: «Публичная власть в современной России: реальность и перспективы», посвященная 90-летию со дня рождения профессора Николая Конина, и «Конституция Российской Федерации: защита исторической памяти и диалог поколений», а для гостей и участников форума пройдут открытые лекции от заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Федорова и профессора кафедры информационного права и цифровых технологий Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Марины Добробабы.

С архитектурой Саратовского юридического форума можно ознакомиться на сайте www.sslalf.ru.