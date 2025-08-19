Андрей Еремин: О поддержке молодых студенческих семей

Сегодняшнее заседание комитета по социальной политике мы с коллегами посвятили вопросу поддержки молодых студенческих семей. Такие важные аспекты социальной сферы находятся на особом контроле депутатов.

Разработка эффективных мер поддержки имеет огромное значение, и в демографическом плане, и в плане становления молодых специалистов и закрепления их в регионе.

Этот вопрос волнует меня и как ректора университета. Студенты-медики учатся долго, и важно поддержать семейное положение ребят на этапе получение образования.

Для этих целей мы разработали и реализовываем отдельную программу молодежной политики университета. Мы назвали ее «Семейные ценности». Программа включает образовательные, консультационные, юридические, психологические элементы. Студенческие семьи получают бесплатные абонементы в фитнес-клуб.

Университетская программа дополняется специальной программой «Молодая семья», которую реализует Первичная профсоюзная организация студентов СГМУ. Мы постоянно работаем над расширением мер поддержки, в том числе и на регулярных встречах с молодыми семьями университета.

Получить медицинское образование и создать семью — это осуществимо и вполне соответствует образу современного человека.