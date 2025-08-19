В городе Балаково простятся с погибшим в СВО добровольцем Сергеем Купиным

Администрация Балаковского района сообщила о гибели в зоне СВО своего земляка, Сергея Ивановича Купина 1968 года рождения.

В официальном некрологе уточняется, что балаковец добровольно заключил контракт для участия в спецоперации.

При выполнении боевого задания 11 августа 2025 года он погиб.

Церемония прощания с военнослужащим запланирована на 20 августа и пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково с 12:00 до 13:00.

Напомним, СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте российских военных строго засекречено.