Саратовская областная Дума расширяет сотрудничество с Витебском и Брестом

Сегодня на площадке XII Форума регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде подписаны два соглашения о межпарламентском сотрудничестве Саратовской областной Думы с Витебским областным Советом депутатов и Брестским областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

Подписи под документами поставили спикеры законодательных собраний Алексей Антонов, Дмитрий Демидов и Игорь Брилевич.

Соглашения призваны содействовать расширению сотрудничества, созданию совместных проектов и совершенствованию законодательства в интересах жителей регионов-подписантов.

— Уверен, обмен опытом принесет пользу каждой из сторон и позволит нашим регионам наладить продуктивное сотрудничество, — прокомментировал Алексей Антонов.