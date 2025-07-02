Андрей Еремин: Отчитался перед своими избирателями

Завершилось первое полугодие, и значит пришло время отчитаться перед избирателями о своей депутатской деятельности.

Благодарен за поддержку и одобрение, которые видел в глазах участников встречи и всегда встречаю у жителей района на личных встречах и общих собраниях.

Главной своей миссией считаю помогать в решении проблем и сложных жизненных ситуаций моих избирателей. И в законодательной деятельности мы с коллегами-депутатами ориентируемся на то, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, и каждому жителю нашего региона были в полном объёме обеспечены его права и возможности. Помимо законодательной деятельности и работе в думских комитетах, рассказал о деятельности по поддержке участников СВО и членов их семей, развитию социальной сферы, деятельности по совершенствованию медицинской помощи и укреплению здоровья жителей.

Подчеркнул, что при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина реализуется значительное количество проектов по ремонту дворов и социальных объектов — детских садов, школ, домов культуры, библиотек, спортивных школ. В 2025 году будут отремонтированы дворы у 107 домов Кировского района. Из своего депутатского фонда выделил средства на благоустройство площадки в детском саду № 30 и проведение ремонта в 67 школе. Держу на постоянном контроле сроки исполнения проектов и качество работ.

В продолжении нашей встречи обсудили реализацию партийных проектов на территории Кировского района и программу развития района. Жители выразили большую заинтересованность в том, чтобы Кировский район развивался, обновлялась инфраструктура, появлялись новые объекты социальной сферы.

Всегда считал, что такие отчёты перед избирательными очень важны, они обеспечивают «обратную связь» и позволяют оперативно решать вопросы жителей своего избирательного округа. В частности, уже в личном общении с участниками встречи принял ряд обращений от жителей. Решения по этим обращения уже обсудили с профильными ведомствами в администрации Кировского района.