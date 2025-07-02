Массовые отравления в саратовских лагерях: родители потребуют компенсацию за испорченный отдых

Родители школьников намерены взыскать компенсацию за испорченный отдых детей.

Роспотребнадзор Саратовской области сообщил, что пострадавшие в лагерях «Огонёк» и «Дубки» имеют право на возмещение ущерба.

Основанием служит оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По данным ведомства, компенсация может включать расходы на лечение, моральный вред и возврат стоимости путевки. Для этого необходимо предоставить медицинские документы и направить официальную претензию администрации лагеря. В случае отказа вопрос решается в судебном порядке.

На данный момент зафиксирован 21 пострадавший. Причины инцидентов устанавливаются, проводятся лабораторные исследования проб воды и продуктов.