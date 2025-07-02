На экоферме под Саратовом родился пятнистый оленёнок

В Татищевском районе Саратовской области родился детеныш пятнистого оленя.

На экоферме «Олений остров» у пары пятнистых оленей — Олежки и Маши — появилось потомство. Малышу две недели, первые дни мать прятала его в высокой траве, но теперь он окреп и начал выходить на прогулки.

Отец семейства, Олежка, ранее содержался в саратовском мини-зоопарке, а затем был перевезен на ферму из-за нехватки пространства. Здесь он адаптировался и образовал пару с оленихой Машей.

Ферму поддержали сотрудники памятника природы «Кумысная поляна», предоставив 14 кубометров древесной щепы для подстилок и дорожек.

Напомним, «Олений остров» является домом для различных животных, включая страусов, лис, волка, енотов и пони, большинство из которых попали сюда в сложных обстоятельствах.

В этом году на территории фермы высажен яблоневый сад, запланировано создание лавандового поля и строительство домиков для экотуристов. Местные жители и волонтеры помогают с кормом, привозя овощи и фрукты.