Андрей Воробьёв: Итоги парламентской недели

Об основных темах и законопроектах этой недели.

В Госдуме она стала заключительной в весеннюю сессию.

Реализация Послания президента на 100%. Помощь участникам СВО, семьям с детьми, защита русского языка и традиционных ценностей, регулирование миграционной политики: итоги работы парламента подвёл Вячеслав Володин.

39% всех принятых в весеннюю сессию законов инициировала наша фракция «Единая Россия».

Все пункты народной программы партии получили финансирование.

Из законопроектов этой недели выделю:

— Супруги погибших участников СВО смогут использовать их автомобиль до вступления в наследство.

— Приняты три закона, направленные на защиту граждан от кибермошенников.

— Будет ограничена недобросовестная реклама, связанная с банкротством граждан. Она не должна содержать гарантии или обещания освобождения от исполнения денежных обязательств.

— Женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», будут предоставлены дополнительные социальные гарантии.