Паспорт требуется восстановить 118 пострадавшим от взрыва жильцам дома на улице Блинова

Прокурор Саратовской области встретился с пострадавшими от взрыва на Блинова.

Сергей Филипенко провел личный прием для жильцов разрушенного дома № 2 на ул. Блинова. Встречи прошли в пунктах временного размещения – школе № 103 (195 человек) и санатории «Сокол» (9 человек, включая 3 детей).

11 пострадавших обратились с вопросами о компенсациях, восстановлении документов и транспорта, медицинском обеспечении. Прокурор поручил оперативно проверить все обращения и взял их рассмотрение на личный контроль.

Особое внимание уделено проблеме компенсаций: действующее постановление правительства области не предусматривает выплат за утраченное жилье и транспорт. Филипенко направил губернатору предложение изменить нормативный акт, чтобы исправить эту ситуацию.

Напомним, 25 июля взрыв газа частично разрушил подъезд десятиэтажки, погибли 7 человек (включая ребенка), 16 пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей из резервного фонда области.