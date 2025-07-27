Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова молодые супруги мечтали о дочери

Взрыв газа в Саратове унес жизни молодых родителей с ребенком.

При взрыве газа в жилом доме погибли супруги Ерофеевы и их 4-летний сын Степан.

Трагедия произошла 25 июля на ул. Блинова. Под завалами обнаружены 7 человек.

В момент ЧП семья находилась дома: родители были в отпуске, а ребенок болел. Екатерина работала метрологом на заводе, Георгий – начальником железнодорожной станции. Они недавно отметили свои дни рождения, 21 и 22 июля, и мечтали о втором ребенке — девочке.

Коллеги и друзья вспоминают погибших как трудолюбивых и заботливых людей.

Предприятия окажут помощь их родным.

Прощание с погибшими состоится 28 июля.