Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова молодые супруги мечтали о дочери

Взрыв газа в Саратове унес жизни молодых родителей с ребенком.
При взрыве газа в жилом доме погибли супруги Ерофеевы и их 4-летний сын Степан.
Трагедия произошла 25 июля на ул. Блинова. Под завалами обнаружены 7 человек.
В момент ЧП семья находилась дома: родители были в отпуске, а ребенок болел. Екатерина работала метрологом на заводе, Георгий – начальником железнодорожной станции. Они недавно отметили свои дни рождения, 21 и 22 июля, и мечтали о втором ребенке — девочке.
Коллеги и друзья вспоминают погибших как трудолюбивых и заботливых людей.
Предприятия окажут помощь их родным.
Прощание с погибшими состоится 28 июля.