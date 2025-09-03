Андрей Ерёмин: О лучших практиках сохранения исторической памяти

Сегодняшне выездное заседание комитета по образованию и культуре было посвящено первостепенному в вопросе формирования личности наших детей — патриотическому воспитанию.

Вместе с коллегами мы рассмотрели лучшие практики для популяризации и сохранения исторической памяти.

Примечательно, что наше заседание прошло в Гимназии № 1 Саратова. Думаю, со мной согласятся многие, что это одно из лучших учебных заведений в нашем регионе. В этом конечно, заслуга директора Ирины Гришанцовой, которая искренне радеет за благополучие обучающихся, и в этом ключе работает весь педагогический коллектив.

У нас была прекрасная возможность на месте ознакомится с практиками патриотического воспитания, активно применяемыми замечательным коллективом гимназии.

Хочу отметить, что гимназия уделяет значительное внимание не только патриотическому воспитанию, но и профориентационной работе.

В частности, у нашего медицинского университета выстроено с гимназией эффективное взаимодействие, открыт медицинский класс, выпускники которого из года в год демонстрируют качественный рост результатов выпускных экзаменов. Также с 2022 года реализуется уникальный научно ориентированный проект «На пути больших открытий».

В рамках проекта талантливые обучающиеся ведут серьезную исследовательскую деятельность под руководством учёных университета. И результаты этой работы имеют признание научного сообщества, ребята представляют свои исследования на ежегодной крупной научно-практической конференции, организованной университетом, и имеющей статус международной.