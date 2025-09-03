Представители национально-культурных и религиозных организаций региона обсудили профилактику терроризма

В рамках форума «Антитеррор», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на площадке СОЮЗ состоялся круглый стол.

Его участники обсудили работу национально-культурных и религиозных организаций по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма.

Мероприятие собрало представителей различных национально-культурных и религиозных организаций области для обсуждения ключевых аспектов противодействия радикализации и экстремизму.

Открыл круглый стол заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, который подчеркнул исключительную важность взаимодействия органов власти, национально-культурных и религиозных организаций в борьбе с распространением идеологии экстремизма и терроризма. Помимо этого, он акцентировал внимание на приоритетности профилактики экстремизма среди молодежи, подчеркнув необходимость разработки и реализации специализированных программ и проектов, направленных на формирование у молодых людей устойчивого иммунитета к радикальным идеям.

«Только совместными усилиями мы сможем эффективно противостоять идеологии экстремизма и терроризма. Мы должны создать условия для диалога, сотрудничества и взаимопонимания между различными культурами и религиями», — подчеркнул Лещенко.

Основная часть дискуссий круглого стола была направлена на обсуждении практик сохранения памяти о тысячах соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. Представители общественного сектора поделились опытом проведения образовательных и просветительских мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей и неприятия насилия. Особое внимание было уделено роли религиозных лидеров в процессе дерадикализации лиц, подвергшихся воздействию экстремистской идеологии.

Помимо этого, присутствующие обсудили успешные практики и инициативы, реализуемые в других регионах, и предложили новые подходы к укреплению социальной стабильности.

В завершении круглого стола участники отметили необходимость продолжения подобных встреч для повышения эффективности работы по профилактике экстремизма и терроризма, а также выразили уверенность, что, только объединив усилия государства и общества, можно эффективно противостоять радикальным идеологиям и сохранить мир и спокойствие в регионе и стране в целом. Организаторы мероприятия, в свою очередь, выразили надежду, что форум послужит важным шагом в укреплении единства и сплоченности общества в борьбе с общей угрозой – экстремизмом и терроризмом.

Форум «Антитеррор» проводится 3-4 сентября в Саратове министерством внутренней политики и общественных отношений области, Саратовской государственной юридической академией, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Площадки Форума посвящены обсуждению вопросов организации профилактической работы в молодежной среде, прогнозирования рисков вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность детей и подростков, противодействия идеологии экстремизма и терроризма в информационном пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней политики и общественных отношений региона.