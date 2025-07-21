Андрей Ерёмин: Приняли участие в открытии фотовыставки об СВО в облдуме

С коллегами-депутатами сегодня в Саратовской областной Думе приняли участие в церемонии открытия фотовыставки «Хроники террора украинского неонацистского режима».

Невозможно безразлично смотреть на эти фотографии, они живописно отражают все, что пережили наши соотечественники на Донбасе с 2014 года.

Экспозиция подготовлена Аппаратом Государственной Думы Российской Федерации и информационным агентством «РИА Новости». Кадры, сделанные российскими военкорами, запечатлели факты бесчеловечного отношения, а вернее, откровенных преступлений украинских боевиков против мирного населения ЛНР, ДНР и Новороссии, а также приграничных с Украиной территорий Курской, Белгородской и Брянской областей.

Такое невозможно принять, с этим нельзя смириться.

Наши бойцы воют за Правду и Добро. И Победа будет за нами! Мы не позволим исказить правду о событиях и не позволим забыть о подвиге наших бойцов.