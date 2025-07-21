Балаково станет центром нового металлургического кластера с инвестициями 60 млрд рублей

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Новости Саратова
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В Саратовской области, на площадке города Балаково, инициировано создание крупного металлургического кластера.

Проект был презентован замминистра экономического развития региона Еленой Сафоновой на федеральном мероприятии Минпромторга РФ «PROКЛАСТЕРЫ» в Омске.

Ключевые детали проекта:

  1. Участники: В кластер войдут минимум пять предприятий из Саратовской области и Краснодарского края.
  2. Продукция: На первом этапе планируется выпуск трех видов стратегической и импортозамещающей продукции:
    • Нелегированная сталь
    • Стальные двутавры
    • Железнодорожные рельсы длиной до 150 метров
      В дальнейшем ассортимент будет расширяться.
  3. Инвестиции и сроки: Общий объем вложений оценивается в 60 млрд рублей. Запуск кластера намечен на 2026 год.
  4. Инфраструктура: Как подчеркнула Елена Сафонова, для проекта уже есть необходимая база: газо- и энергоснабжение, налажена доставка сотрудников. Также будут использованы возможности ОЭЗ «Алмаз».
  5. Рабочие места: Ожидается, что к 2030 году кластер создаст 2500 новых рабочих мест.
  6. Оператор: Координацию работы возьмет на себя Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области.