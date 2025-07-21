Балаково станет центром нового металлургического кластера с инвестициями 60 млрд рублей

В Саратовской области, на площадке города Балаково, инициировано создание крупного металлургического кластера.
Проект был презентован замминистра экономического развития региона Еленой Сафоновой на федеральном мероприятии Минпромторга РФ «PROКЛАСТЕРЫ» в Омске.
Ключевые детали проекта:
- Участники: В кластер войдут минимум пять предприятий из Саратовской области и Краснодарского края.
- Продукция: На первом этапе планируется выпуск трех видов стратегической и импортозамещающей продукции:
- Нелегированная сталь
- Стальные двутавры
- Железнодорожные рельсы длиной до 150 метров
В дальнейшем ассортимент будет расширяться.
- Инвестиции и сроки: Общий объем вложений оценивается в 60 млрд рублей. Запуск кластера намечен на 2026 год.
- Инфраструктура: Как подчеркнула Елена Сафонова, для проекта уже есть необходимая база: газо- и энергоснабжение, налажена доставка сотрудников. Также будут использованы возможности ОЭЗ «Алмаз».
- Рабочие места: Ожидается, что к 2030 году кластер создаст 2500 новых рабочих мест.
- Оператор: Координацию работы возьмет на себя Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области.