Балаково станет центром нового металлургического кластера с инвестициями 60 млрд рублей

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В Саратовской области, на площадке города Балаково, инициировано создание крупного металлургического кластера.

Проект был презентован замминистра экономического развития региона Еленой Сафоновой на федеральном мероприятии Минпромторга РФ «PROКЛАСТЕРЫ» в Омске.

Ключевые детали проекта: