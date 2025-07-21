«Велотур в историю»: участники гонки преодолели 80 км и сделали добрые дела

В Романовском районе 17 — 21 июля прошёл масштабный ежегодный велопробег «Велотур в историю».

В этом году в мероприятии приняли участие 37 человек, а ещё 5 стали его организаторами.

За несколько дней участники преодолели около 80 километров пути — от села Романовка до села Алмазово и обратно. Во время веломаршрута они познакомились с богатой историей родного края, посетили значимые и интересные места Балашовского района.

Помимо познавательной части, велотур включал и добрые инициативы. Участники провели благоустройство пляжа в селе Подгорное, а также организовали патриотические акции.

Ежегодную поддержку мероприятию оказывает депутат Саратовской областной думы Мария Усова и участницы «Женского движения» Единой Росии.

В этом году при содействии партии был подготовлен специальный мерч — участники велотура получили фирменные футболки, ставшие символом единства и командного духа велопробега.