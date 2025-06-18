Спасатели показали саратовцам приемы первой помощи утонувшим

В Саратове прошел профилактический рейд по местам, потенциально опасными для купания

В нем приняли участие сотрудники управления по защите населения и территорий от ЧС совместно с полицией, Роспотребнадзором и ГИМС

Главная цель — предотвращение трагических случаев на воде, особенно с участием детей.

Были проинспектированы турбазы, оказывающие рекреационные услуги: проверено наличие запрещающих знаков, проведены беседы с отдыхающими, розданы памятки и листовки.

Также на новом городском пляже в Затоне спасатели Саратовской городской службы спасения провели мастер-класс по оказанию первой помощи, ответили на вопросы отдыхающих и напомнили основные правила безопасности на водоёмах.