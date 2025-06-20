Андрей Воробьев: Госдума работает над цифровой безопасностью потребителей

С коллегами по профильному комитету в Госдуме работаем над законопроектом, касающимся цифровой безопасности потребителей и защиты их прав.

Речь идёт об использовании товаров, в частности, смартфонов и планшетов с предустановленным программным обеспечением.

Законом предлагается запретить ограничение загружать приложения из независимых источников, блокировать часть функций на устройстве при использовании альтернативного ПО и способы оплаты в приложениях.

Простой пример: многие владельцы айфонов столкнулись с тем, что не могут скачать или обновить приложения отечественного сервиса, тех же банков, которые были удалены под давлением санкций.

Единогласно рекомендовали законопроект ко второму чтению, подчеркнув его актуальность. Она обусловлена, прежде всего, необходимостью пресечения антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ. А также имеет важное значение для укрепления цифрового суверенитета и защиты прав российских пользователей.