В Саратовской областной Думе открылась выставка «Дороги Победы»

Выставка посвящена подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил председатель заксобрания Алексей Антонов.

— 9 мая 1945 года война для них не закончилась. Этим людям пришлось восстанавливать железнодорожное сообщение, участвовать в разминировании путей, приводить в порядок станции. Но с каким восторгом в победном мае 1945 года встречали люди в городах и сёлах поезда с нашими победителями! Как и в любой профессии, у железнодорожников есть свои династии. И у многих сегодняшних машинистов, проводников, работников железной дороги среди предков есть те, кто обеспечивал бесперебойную работу транспортной сети в годы войны. Огромная благодарность за это каждому из них. Благодаря таким передвижным выставкам память о подвиге каждого участника Великой Отечественной войны – в наших сердцах! — отметил спикер облдумы.