Средняя зарплата на саратовских промышленных предприятиях превысила 76,5 тысяч

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области поделилось статистикой по введенным в строй производствам и уровню доходов сотрудников.

Согласно отчету, с 2019 по 2024 год в регионе запустили 24 новых промышленных объекта. Благодаря этому появилось свыше 5,6 тыс. рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций превысил 40 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что средний доход работников на подведомственных предприятиях сейчас составляет более 76,5 тыс. рублей. Это на 13% выше, чем средняя зарплата по области.

Таким образом, развитие промышленности способствует не только росту экономики, но и повышению благосостояния жителей региона.