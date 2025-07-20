Работающую турбазу со стоянкой для катеров под Саратовом оценили в 150 миллионов

В Саратовской области выставлен на продажу готовый туристический комплекс, расположенный на берегу Волги в городе Энгельсе.

Объект представляет собой полностью оборудованную базу отдыха с развитой инфраструктурой.

В состав комплекса входят несколько новых деревянных домов из сруба, трехэтажная гостиница, административное здание, кафе с банкетным залом, а также служебные помещения для персонала. Инфраструктура включает причал для катеров на 120 мест, оборудованный пирс, охраняемую автостоянку и благоустроенную территорию с беседками.

Особого внимания заслуживает укрепленный берег протяженностью 250 метров, защищенный габионами на глубину 6 метров. По данным продавцов, бизнес полностью готов к эксплуатации и уже приносит стабильный доход.

Собственник запрашивает за комплекс 150 миллионов рублей. Более подробная информация, включая название базы и финансовые показатели, будет предоставлена потенциальным покупателям в ходе персональных переговоров.

Эксперты отмечают, что данный объект представляет интерес для инвесторов, планирующих развивать туристический бизнес в регионе, особенно учитывая растущую популярность речного отдыха на Волге.