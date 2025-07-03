Андрей Воробьев: В Аркадаке встретился с родственниками военнослужащих

В Аркадаке встретился с родственниками наших военнослужащих.

Несмотря на всестороннюю поддержку, вопросы всё равно остаются, и здесь наша общая задача – максимально помочь.

Проблемы возникают бытовые, где необходимо, например, помочь с ремонтом забора. Одна мама бойца попросила дополнительно проконсультировать по льготам, которые полагаются родственникам.

У ребят за ленточкой есть потребность в средствах связи и обмундировании, все позиции постараемся максимально закрыть.

Я и мои помощники со всеми на связи. Иногда просто важно человеческое общение.

Напомню контакты моей общественной приёмной: +7-927-104-0423. vorobyov-priemnaya@yandex.ru.