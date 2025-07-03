Роман Бусаргин: Идея увековечить память Алексея Боголюбова появилась давно

Идея увековечить память Алексея Петровича Боголюбова появился достаточно давно. Для Саратова это особенный человек. Его роль в становлении саратовской художественной школы сложно переоценить. Именно благодаря ему Саратов в 1885 году стал городом, где появился первый общедоступный музей в провинции.

На встрече с деятелями культуры подробно обсудили концепцию. Ранее ими совместно со скульптором был разработан макет памятника. Сошлись во мнении, что представленный вариант в полной мере отражает значимость художника для нашего города. Также поговорили и о возможном месте размещения. Звучало несколько предложений, рассмотрим каждое из них, однако считаю, что итоговое решение должна принять общественность. Однозначно можно сказать, что это должно быть знаковое место, которые исторически связано с судьбой Алексея Петровича.

Со своей стороны пообещал уже в этом году найти финансирование для реализации этого проекта. Это будут внебюджетные источники. Постараемся приурочить открытие монумента к одной из памятных дат, связанных с именем живописца.