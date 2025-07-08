В областной думе чествовали многодетные семьи

В православный праздник — День семьи, любви и верности — на площадке областной Думы поздравили многодетные семьи.

Вместе с Митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием спикер заксобрания Алексей Антонов 8 июля вручил медаль «За любовь и верность» Дмитрию и Елене Усольцевым, а семьям Власовых, Егоровых, Ермолаевых, Мельниковых и Меляковых — Благодарственные письма Саратовской областной Думы.

— Очень надеюсь, что их пример, как и 28 тысяч других многодетных семей, проживающих в нашем регионе, вдохновит молодёжь и позволит появиться новым крепким ячейкам общества. Чтобы молодые люди хотели создавать свои семьи именно здесь, на Саратовской земле! — написал Антонов в своем ТГ-канале.