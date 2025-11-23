Аниматоры Конь и Зебра охотятся на людей в центре Саратова

В центре Саратова появились «охотящиеся» на прохожих Конь и Зебра/

22 ноября на проспекте Столыпина в Саратове были замечены аниматоры в костюмах Коня и Зебры, которые активно предлагали прохожим сфотографироваться с ними. Видео, опубликованное местными жителями, показывает, как плюшевый Конь обнимает людей и зазывает на съёмку, в то время как неподалёку дежурит Зебра.

Телеграм-канал Saratov.lovee назвал это «предновогодней охотой». Отметим, что в прошлом году саратовцы уже жаловались на похожих аниматоров — после фотосъёмки они требовали неадекватно высокую плату за свои услуги.

Ольга Сергеева