Жителей Саратовской области предупредили о сильном утреннем тумане

В понедельник 24 ноября Саратовскую область ожидает туманная погода.

По данным Гидрометцентра, на территории Саратовской области и в областном центре сохранится сложная погодная обстановка. Местами прогнозируется сильный туман, видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров и менее. Осадков в большинстве районов не ожидается.

Температурный фон немного понизится: ночью столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Метеорологи рекомендуют жителям региона быть внимательными на дорогах в условиях плохой видимости.

Ольга Сергеева